Los Leones Negros no pudieron ganar en casa

Tenían paso perfecto en casa: cuatro triunfos en igual número de encuentros. Pero con Atlante no pudieron. Al final, los Leones Negros de la Universidad tuvieron que conformarse con un punto en la Liga de Ascenso. El Estadio Jalisco fue testigo del 0-0 frente a los Potros de Hierro.

En la primera parte, fue el conjunto visitante el que estuvo más cerca de anotar. Al minuto 12′, Francisco Uscanga encontró la pelota tras una serie de rebotes. Sin embargo, su remate se fue por encima del arco defendido por Sergio García. Su oportunidad de anotar terminó en las gradas.

El conjunto universitario no tuvo demasiada claridad a lo largo del encuentro. Fue hasta el minuto 70′ cuando generó peligro. Efrén Mendoza, desde el costado derecho, envió un buen centro. José Damián quedó solo. Pero su remate de cabeza fue tibio. A las manos del arquero.

Transcurrió el tiempo y el silbatazo final decretó el 0-0 en este duelo de la novena fecha. Así, los Leones Negros vieron interrumpida su racha de cuatro victorias consecutivas en el Estadio Jalisco. Con el punto sumado, la Universidad de Guadalajara llegó a 15 y se mantiene en el séptimo puesto de la clasificación.

Siente que merecía ganar

Después del empate 0-0 frente al Atlante, el técnico de los Leones Negros, Joel Sánchez, aseguró que su equipo merecía más. El punto obtenido no dejó un buen sabor de boca entre los integrantes del conjunto universitario.

“El segundo tiempo me gustó mucho más. En el primero fuimos muy imprecisos. El segundo se vio la cara que ha caracterizado a nuestro equipo. Desgraciadamente, no pudimos abrir el marcador. Su portero fue la figura, pero no tuvimos la certeza que habíamos tenido en partidos anteriores. Esperemos que el equipo siga con la buena racha”, explicó.

“Me quedo tranquilo por lo que se vio en el segundo tiempo. El equipo fue mucho más claro, mucho más insistente en campo rival. Te quedas con el sentir de que merecíamos un poco más. Ahora tenemos que preparar el partido del próximo viernes contra Mérida. La semana será corta para trabajar y debemos mejorar en muchos aspectos”, finalizó el “Tiburón” Sánchez.