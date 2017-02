Isaac Brizuela sufrió duro golpe al perder la titularidad

No siempre se puede permanecer en la cima. Desde su llegada al Guadalajara, Isaac Brizuela fue titular indiscutible, sin importar el técnico que estuviera en la banca. Eso cambió para el actual Torneo Clausura 2017. El “Conejo” es ahora suplente. Y reconoce que eso le provocó un importante bajón anímico.

Fue un duro golpe para el habilidoso atacante. Pero hoy se dice repuesto del mismo. Ha platicado con el entrenador del Rebaño Sagrado, Matías Almeyda. Admite que disminuyó su nivel de juego. Pero siente que cada vez está más cerca de volver a lo que estaba acostumbrado.

“He hablado con Almeyda y me dice que cada vez me ve mejor. Le han gustado los últimos partidos, cómo he entrado. También hago autocritica y creo que me falta poquito para estar en el nivel que había mostrado. Debo seguir por este camino y no bajar los brazos. No debo desesperarme, porque si pasa eso, yo soy el perjudicado”, explicó Brizuela este lunes, luego del entrenamiento en Verde Valle.

– ¿Anímicamente, qué tan complicado es saber que perdiste el puesto y ahora peleas desde la banca por recuperar la titularidad?

– Al principio sí es complicado porque en tu mente obviamente está seguir aportando, estar en el 11 titular. Los primeros partidos sí te pasan muchas cosas por la mente, cosas negativas. Conforme pasan los días y vas teniendo más minutos, dejas a un lado esos malos pensamientos. Te vas enfocando en tu parte futbolística y ahorita estoy en eso: seguir mejorando para volver al puesto titular.

– ¿A qué atribuyes esa disminución de nivel, es porque un futbolista se relaja o son normales los bajones en esta profesión?

– Ambos casos. Es normal tener algunas bajas de juego. Se sorprende uno porque obviamente en pretemporada llegas con la ilusión de estar en el 11 titular. Luego, no te toca estar y por ahí pues viene un bajón anímico, que te pega en todo: en lo futbolístico y en tu vida diaria. A veces es difícil asimilarlo, pero entre más rápido lo logres, es mejor para uno. Ahora que ya dejé eso atrás, me enfoco en el día a día, en lo poco que me hace falta, como me ha comentado el entrenador, para pelear el puesto titular.

– ¿Perder el puesto titular, cómo te afectó en la vida diaria?

– Es muy importante dejar eso a un lado cuando terminas de entrenar. El que tiene familia, el que es casado, muchas veces sí llega con ese trago amargo a casa. Es muy importante saber diferenciar el ser profesional y después llegar con tu familia para ser tú mismo.

No le sorprendió

Antes de empezar el Clausura 2017, recibió la noticia de que no sería titular. La oportunidad de iniciar la recibió sólo en el Clásico Tapatío, por ausencia de Alan Pulido. Pero a pesar de su buena actuación, Isaac Brizuela volvió a la banca frente al América. Esto, sin embargo, no le sorprendió.

“En el Clásico Tapatío, Alan venía cansado después de Selección. Me tocó iniciar y creo que lo hice bien. Aquí, el que suple al que no está, lo hace de buena manera. Creo que estaba en su derecho que regresara a la titularidad (Pulido) porque todo el torneo lo venía haciendo. Simplemente, respetar la decisión que se tomó y seguir aprovechando los minutos”, aseguró.

“Sí me llegó de sorpresa al principio del torneo (perder el lugar), pero son cosas que pasan. Obviamente duele, pero hay que asimilarlo. El trago amargo que sentí las primeras jornadas lo he dejado atrás. Ahora me siento en buen nivel, aunque creo que puedo dar más. Hay que seguir apretando y buscar el puesto titular”, finalizó Isaac Brizuela.

