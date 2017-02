Garantiza Tuca Ferretti seguridad de afición de Veracruz

Luego de que lanzó una amenaza, el timonel felino Ricardo Ferretti, declaró que los aficionados jarochos serán cuidados en el Estadio Universitario.

“Como dije ‘van a ver cuando vayan allá’ ¿Pero sabes que va a pasar cuando vengan aquí? No va a pasar nada, porque el único maldito en esta institución soy yo”, mencionó.

Aclaró que la directiva felina se preocupa por la seguridad de los visitantes, por lo que descartó violencia cuando les toque a ellos venir.

“Cuando lleguen aquí no va a pasar nada, porque van a venir 100 o 150 personas, y van a tener al rededor de 50 agentes cuidándolos, este es el primer punto por lo que no va a pasar nada.

“La gente de Veracruz cuando les toque venir aquí, van a ser protegidos y también van a ser recibidos normalmente, porque no somos salvajes, la gente de Nuevo León, no somos de este tipo, por eso somos considerados la mejor afición de México”, agregó.

Tuca relató que su reacción fue por ver a sus “hermanos” ser golpeados y fue por eso mismo que pidió a un policía que hiciera algo al respecto.

“Duré dos días sin dormir, porque me venía a la cabeza estas imágenes y la verdad me sentí, esta es la primera vez que me pasa eso. Uno se siente en una impotencia muy grande.

“Ves que con un palo blanco están golpeando a tu hermano, ves 10, 12 tipos encima de uno y no puedes hacer nada”, relató.

Defiende Ferretti a André-Pierre Gignac

El Tuca Ferretti dijo que el festejo de gol de André Gignac no tuvo nada que ver con el origen de la trifulca, pues él se lo dedicó a su familia.

“André no tiene ninguna culpa, André salió a festejar con sus hijos y su esposa que estaban ahí en el lugar, que la gente interprete de otra forma es distinto”, dijo.

Agregó que es válido que el Bomboro festeje que terminó la sequía de goles.

También puedes leer:

“Tuca” Ferretti y Gignac defienden a aficionados en Veracruz