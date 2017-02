Atlas no quiere depender siempre de Rafa Márquez

Está ausente por lesión. Contra Chivas, en el Clásico, Atlas se vio mal sin él. Ante Cruz Azul, mejoró el funcionamiento. Para el equipo no ha sido fácil adaptarse a estar sin su capitán. Sin embargo, el plantel rojinegro asegura que no puede depender siempre de Rafael Márquez.

“Ahora se suplió de buena manera. Conseguimos una victoria fuera de casa. Obviamente es muy importante tenerlo en la cancha, pero no podemos depender siempre de él. El equipo debe entender que todos los partidos son importantes y sobre todo debemos jugar con él o sin él. Estamos conscientes de eso y nos preparamos para trabajar esos aspectos”, explicó Luis Robles.

Márquez todavía no podrá volver. Regresó lesionado de la Selección Mexicana. Y a su baja se suma también la del portero argentino Óscar Ustari. El “Macue” Robles lamentó también dicha baja. “Bastante, es un jugador importante y algunas veces pasa eso. Lo importante es que Fraga entró de buena manera. Tuvo varias de gol que mantuvo muy bien el cero en la potería. Sobre todo, llegó con esa confianza que necesitamos, como la tenía Óscar”, añadió.

Sin Márquez y Ustari, ahora el Atlas no tiene capitán. Por la experiencia que tiene y por ser un hombre formado en el club, Luis Robles podría ser el elegido. “La verdad, nunca le había tomado demasiada importancia a estar portando el gafete. Pero en estas circunstancias, si me toca portarlo, yo encantado. Salí de esta institución y qué mayor orgullo que portarlo. Me sentiría muy cómodo con él”, sentenció este martes el futbolista rojinegro.

Aplaude el sindicato

Por otra parte, Luis Robles aplaudió la intención de crear un Sindicato de Futbolistas., pues el pasado le tocó vivir malas experiencias, en clubes donde los pagos se retrasaban. Así, espera que la iniciativa que encabeza Rafael Márquez, prospere lo más pronto posible.

“En lo personal estoy a favor porque me tocó estar en Jaguares y en Puebla. Aquí en Atlas la pasada administración también había momentos que no estaban al corriente, se debían varios meses. Estoy a favor porque a todos nos sirve llegar a un acuerdo con los directivos para que no haya problemas”, detalló.

Además, relató que en su momento no le afectó demasiado, pero a otros sí. “No tanto, siempre he sido un buen administrador y he tenido en cuenta que puede pasar. Me ocurrió en Jaguares y Puebla, gracias a Dios no tuve tanta necesidad de dinero. Pero hay jugadores que no tienen esa forma de ahorrar y les cuesta un poco. Afecta porque estás pensando en eso en lugar de entrenar. Debe de haber un acuerdo entre jugadores y directivos para que no existan esas carencias”, sentenció.

“A los más jóvenes, los que perciben menos dinero sé de repente nos tocó ayudar. A todos nos pasa. En Puebla y Jaguares había jóvenes que no tenían casa club. Venían de otros estados y tenían que solventar de donde se pudiera. Sí nos tocaba echarles la mano. Claro que eso no debe pasar, por eso es futbol profesional. Debe tener solvencia para no pasar problemas”, finalizó Luis Robles.

