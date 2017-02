Atleti deja al borde de la eliminación al Bayer del Chicharito

Javier Hernández no logró reflejar en la Champions League el buen paso que vive en la Bundesliga por lo que no no pudo evitar la caída del Bayer Leverkusen ante el Atlético de Madrid (4-2) en el juego de ida de los octavos de final.

El ataque de los colchoneros lució implacable y antes de la primera hora de juego los visitantes ya ganaban por dos goles. Al 17’, Saúl Níguez inauguró el marcador con un gran disparo que casi se incrustó en el ángulo superior derecho y que dejó sin posibilidades al portero Leno.

Al 25’, un despeje desde el área del Atleti fue más medido por Dragovic, situación que aprovechó para conducir la pelota hasta el área rival, donde sirvió para Antoine Griezmann quien definió de primera intención el 2-0.

Para el segundo tiempo, las aspirinas parecían que reaccionaban ya que al minuto 48 Karim Bellarabi anotó al recibir una diagonal y rematar en los límites del área chica.

Sin embargo, el gusto le duró poco a los alemanes. Al 58’, el árbitro marcó un dudoso penal de Dragovic sobre Kevin Gameiro, mismo que el francés convirtió para ampliar la ventaja del club español.

Stefan Savic le dio un poco de vida al Bayer, al 73’, al mandar el balón al fondo de si propio portería e su intento por evitar el remate de Chicharito Hernández.

El atacante mexicano tuvo su oportunidad más clara al 81’, pero su remate fue rechazado sobre la línea de gol por Filipe Luis. Ese tanto hubiera sido el empate a tres goles.

A cuatro minutos del final apareció Fernando Torres para marcar la cuarta anotación para el equipo de Diego Simeone.

La vuelta será el próximo 15 de marzo y el Bayer Leverkusen deberá realizar un juego perfecto para obtener el marcador que le de la calificación en el estadio Vicente Calderón. El Atlético de Madrid se podría dar el lujo de perder 2-0 o empatar por cualquier marcador.

