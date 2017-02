Darwin Quintero asegura que está prohibido perder la cabeza en América

El jugador colombiano Darwin Quintero aseguró que lo peor que pueden hacer en América es perder la cabeza, lo que tratarán de evitar y mostrar una cara diferente el sábado ante Cruz Azul.

Luego de las críticas al equipo por el irregular inicio del Clausura 2017 y más por la caída en el clásico ante Chivas, el jugador americanista aseguró que ante la “Máquina” buscarán revertir la situación.

“Lo que pasó pasó, viene otro clásico que queremos ganar, queremos empezar a sumar de a tres. Nosotros en realidad estamos tranquilos, conscientes que no se ha arrancado de la mejor manera, no tenemos los puntos que quisiéramos pero no podemos perder la cabeza”, dijo.

Sabedor que ante el cuadro cruzazulino podrían levantar el vuelo, reconoció que solo los jugadores son quienes pueden revertir la situación, “vamos a tratar de revertir el camino, de lo que pasó el sábado contra Chivas no se repita”.

Dejó en claro que son los jugadores que están dentro de la cancha los que pueden cambiar las cosas, y aunque “afuera pueden especular, decir que hay crisis, todo está en nosotros”.

Sobre la situación que vive Cruz Azul, que solo ha ganado un partido en el certamen, no quiso meterse en polémicas y evitó hablar de su próximo rival, “hablamos de nosotros, los jugadores de Cruz Azul que comenten lo que pasa allá”.

Finalmente, dijo que en el equipo hay cierta tranquilidad porque en torneos pasados clubes como Tigres de la UANL y León “estaban en esta situación y calificaron, por qué nosotros no podemos hacerlo si tenemos un gran equipo”.