Boxeador golpea a sujeto que lo insultaba por sus preferencias sexuales

El boxeador estadounidense, Yusuf Mack, se cansó de los insultos que recibió desde que hizo púbica su homosexualidad (2015) y decidió buscar a uno de sus principales agresores para propinarle una golpiza.

Mack identificó al sujeto y dio con él en un barbería de Filadelfia. La pelea fue captada por los testigos que se encontraba presentes y la difundieron a través de las redes sociales.

Yusuf declaró al sitio TMZ,.com que no estaba arrepentido de lo que hizo ya que siempre lo insultaban por sus preferencias sexuales.

Mientras que la víctima, identificada como Héctor Cavaría, aseguró que prefería salir en un video en el que es golpeado, que en el que tuviera que ver sexualmente con otra persona de su mismo género.

Boxer #yusaf Mack beats up man in Philadelphia barbershops after making homophobic remarks pic.twitter.com/aWVWpGkyt7

— THE TEA HNT (@lyfedj) February 20, 2017