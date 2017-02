"Checo" Pérez y Force India revelan su monoplaza 2017

Sahara Force India lanzó este miércoles su nuevo monoplaza para la temporada 2017 de Fórmula Uno, el VJM10, evento que contó con la presencia del piloto mexicano, Sergio Pérez, y su coequipero, Esteban Ocón.

Con el legendario Circuito de Silverstone como sede del lanzamiento, los pilotos se presentaron como el tándem encargado de mantener el gran momento que vive la escudería británica.

El nuevo paquete aerodinámico del VJM10 es un gran avance para la nueva temporada. En el chasis, predominan los tradicionales colores plata y naranja con un toque fresco. Repiten para este año las marcas de telecomunicaciones Claro, Telcel e Infinitum a través de una alianza que cumple su cuarta temporada.

El director del equipo, el doctor Vijay Mallya, fue el primero en elogiar al VJM10: “No puedo recordar estar más entusiasmado antes de una nueva temporada. El VJM10 se ve agresivo y con propósito, y es el resultado de un gran esfuerzo detrás del trabajo de los últimos doce meses. Tenemos grandes esperanzas fincadas en este coche, que se ve impresionante en su nueva línea”.

“Este año los coches son completamente nuevos y nada puede ser transferido de años anteriores”, explicó Otmar Szafnauer, director de Operaciones. “Aunque tenemos una aerodinámica completamente nueva en el VJM10, es justo decir que nuestra filosofía aerodinámica es muy similar a 2015 y 2016”, añadió.

El director técnico, Andrew Green explicó por su parte cómo el equipo ha saboreado el desafío que representan las nuevas reglas y espera un amplio margen para el desarrollo durante la temporada: “Definitivamente es una gran revisión; se requiere un cambio en la mentalidad. Se tardó un poco de tiempo para ajustar al principio, pero estamos ahí ahora y estoy seguro de que sabemos dónde buscar. La pendiente de desarrollo es increíblemente empinada y vamos a ver actualizaciones importantes a los coches a intervalos regulares, desde el principio; van a ser grandes actualizaciones y no creo que el desarrollo empiece a disminuir pronto”.

Vijay Mallya se mantuvo cauteloso al fijar un objetivo para la temporada, prefiriendo reservar juicio hasta que comience la carrera: “Simplemente repetir nuestro nivel de rendimiento de 2016 será una gran tarea en sí mismo. No quiero establecer metas u objetivos más que decir que tenemos la intención de mantener el impulso que hemos construido en los últimos años y llevarlo a la nueva temporada. Hay demasiadas incógnitas para decir más que esto.

“Estoy muy emocionado. Las nuevas reglas representan un gran cambio para todos en el equipo y para mí como conductor. Después del largo invierno y la preparación en la fábrica, simplemente quieres salir a la pista y probar el nuevo coche. Las vacaciones fueron una mezcla de relajación y mucho entrenamiento”, fueron las palabras del mexicano.

“Fue agradable ir a casa a México y ver a mis amigos y familia porque no es algo que puedo hacer a menudo durante la temporada de carreras. Además, este año mi programa de entrenamiento ha sido mucho más ocupado porque necesito estar listo para el desafío físico masivo de los coches 2017”, añadió.

“El tiempo aquí ha ido muy rápido. Hemos tenido un increíble éxito en los últimos tres años y quiero que este cuarto año sea aún mejor. Saber que todo el mundo hace una gran diferencia porque te sientes como si fueras parte de la familia, lo que es especialmente importante cuando empiezas a trabajar con un nuevo conjunto de reglas. Mi objetivo es mejorar lo conseguido el año pasado, que será un gran desafío. Espero que podamos ser una de las sorpresas de la temporada e incluso sueño con lograr nuestra primera victoria juntos. Este es un equipo de carreras puro; todo el mundo entiende su papel y todos trabajamos bien juntos. Es por eso que creo que podemos mantener la entrega en 2017”, sentenció.

The VJM10 is here! @SChecoPerez and @OconEsteban unveil the 10th car in our history! #VJM10 pic.twitter.com/pDIFSKtwgu

— Sahara Force India (@ForceIndiaF1) February 22, 2017