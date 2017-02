¡Calienta el Clásico Joven! Ricardo La Volpe llama "vende humo" a Paco Jémez

Sin cuidado por lo que pueda pasar con su futuro después del clásico joven ante Cruz Azul y menos preocupado por el director técnico que enfrentará el próximo sábado, Ricardo La Volpe, DT del América señaló que en México siempre ha gustado el “vende humo”, esto luego de ser cuestionado sobre su homólogo cruzazulino.

“No me gusta habar de los DT’s porque debo tener un respeto, pero el “vende humo” siempre se nos puso en México, y me considero mexicano porque aquí me formé; entonces el “vende humo” les gusta.

“Yo no sé lo que él (Jémez) trabaje, pero pasó en Santos de llamar al jugador para que desayune, terminar el entrenamiento para que coma, yo ya estoy por retirarme y no me llena. Que me decís si trabaja en el gimnasio, en la alimentación, no creo en eso, para mí es vender humo”, sentenció el timonel En entrevista con la cadena TDN.

La Volpe también se refirió a la posibilidad de ser cesado en caso de no conseguir un resultado positivo, situación de la que se dijo despreocupado y más después de señalar que tiene el respaldo de todo el equipo.

“¿Qué va a pasar si perdemos? Pasará lo que diga la directiva, pero yo no estoy pensando lo qué va a pasar, tengo qué pensar los problemas que tengo resolver, no lo qué va a pasar.

“Están a muerte conmigo, hablo con Pablo (Aguilar), tengo a Goltz, el mismo Marchesín, habló con Samudio, con todos. Tenemos un plantel muy justo, un plantel en el que los jóvenes necesitan colmillo, experiencia”, refirió.