FOTOS: Conductora de TDN sorprende en portada de revista para caballeros

Feliz 1000% … gracias @revista_h por hacerme su portada del mes de Marzo ‼️ no les puedo describir mi emoción y la satisfacción de ver cada una de las fotos mejor de lo que las imagine 😍 todos a comprarla!!!! 🙏🏼❤️ #RevistaH #PortadaMarzo2017 #DreamGoal

A post shared by Daniela Fainus (@danielafainus) on Feb 20, 2017 at 10:38am PST