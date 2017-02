Marco Fabián acepta que aprendió de disciplina hasta llegar a Alemania

Dar el salto a Europa le cambió la vida a Marco Fabián, quien aceptó que no fue sino hasta su llegada a Alemania que entendió la disciplina que un profesional requiere, además de señalar que sus épocas de fiesta quedaron en el pasado.

“Si me hubiera afectado (críticas por temas extra cancha) no estaría donde estoy. Soy una persona mentalmente fuerte. Se salió un poco de control dos o tres veces cuando jugué en Chivas e hice mal las cosas. Quizá el equipo no estaba en su mejor momento entonces y la afición me agarró en momentos muy malos.

“Es muy difícil quitar esas ideas de la mente de la gente. Sé que no soy la persona que dicen, errores los tenemos todos. Con 27 años estoy en un momento tan maduro que he dejado eso atrás. Salir de México cambió mi vida. En un país como este si no cambias creo que ya no podrías jugar al fútbol. Te envuelves en la disciplina, en la que eres un profesional”, comentó.

El mexicano llegó a la Bundesliga en diciembre del 2015 y, aunque vivió momentos muy complicados en los primeros meses ante la escasa actividad, hoy disfruta de la confianza de su entrenador y el rol importante que le ha dado en el Eintracht Frankfurt.

“Increíble. Ha sido diferente a mi primer torneo aquí. Tuvimos una primera vuelta excepcional y se empezaron a dar los resultados porque trabajamos de muy buena manera. Una de nuestras metas es estar en la Europa League o la Champions League, ahora está en nuestras manos”, platicó en entrevista con El País.