Mr. Niebla, uno de los luchadores consentidos de México habla de su alcoholismo

Mr. Niebla se ha convertido en uno de los luchadores que entraron por la “puerta grande” en el gusto del público, pero los excesos y el alcohol le han impedido que su carrera se mantenga en el estrellato y ha tenido que poner una pausa para atender todos los problemas que la fama y fortuna le han generado.

En entrevista para El Gráfico, Mr. Niebla habló de los malos momentos que ha vivido y de cómo ha tenido que solventar sus adicciones para seguir adelante y volver al ring, muy a pesar de las complicadas situaciones que tiene a cuestas: “Pienso que Dios bajó del cielo para hablar conmigo, a mí me ganó la adicción y muchas cosas, cuando hay dinero y fama caes en un camino equivocado, ahora me di la oportunidad de atenderme, es un problema que me ha mermado en todos los aspectos de la vida. Quiero hacer todo bien para que todo salga bien”.

“Lo acepto. Cuando no me ven programado es porque me tienen encerrado y no me da pena decirlo, es una lucha con ese gran rival, el más duro en la vida, me ha perjudicado de todas las formas posibles, es lo primero que tengo que reconocer para salir adelante. Estoy en una lucha día a día para ser un buen padre, un buen hijo, una buena persona”, confesó.

Pero Mr. Niebla sabe que las oportunidades van a seguir llegando, pues es uno de los consentidos de la afición, aunque reconoce que eso genera algunas envidias dentro del gremio luchístico: “Yo no le envidio el trabajo a nadie, soy una persona humilde y trato de ayudar”.

“No soy mierda y si regreso es porque genero dinero y expectativa, algo que no cualquiera puede presumir. A mí, me critican porque hago cosas que no debería hacer un luchador normal, pero para hacer eso tuve que pasar muchas cosas: golpes, humillaciones, malas caídas, así que cuando hago eso es porque tengo una seguridad tal para burlarme de mis rivales y la gente”, relató.

Mr. Niebla es padre y abuelo y desea que su familia se sienta orgulloso de él, pues ha cometido muchos errores que ahora tiene la fortuna de remediar: “La verdades que ya me cansaba de tanta recaída, me daba pena llegar a la empresa y no saber qué decir. Siempre fui honesto, nunca maté a mi familia, andaba de pedo y ya”.

Mr. Niebla es uno de los luchadores más reconocidos de los últimos años|MEXSPORT