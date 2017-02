Revela "Canelo" que Chávez Jr. apostó su ganancia ¡se podría quedar sin nada!

La pelea del próximo 6 de mayo entre Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. tendrá como incentivo extra la apuesta que ambos púgiles cruzaron para que El Hijo de la Leyenda se lleve el doble de sueldo o nada.

El propio Saúl Canelo Álvarez fue quien informó de este “ingrediente extra” que promete intensificar la batalla que los dos mexicanos ofrecerán en Las Vegas.

“Le aposté su bolsa a que no me ganaba y a que no me noqueaba. Aceptó enfrente de las cámaras y creo que nos dimos la mano de caballeros y eso cuenta en una persona… (Apostamos) su bolsa, o se va con lo doble o se va con nada”, aseguró Canelo.

Poco a poco la expectativa ha ido creciendo y la rivalidad ya es palpable, según el tapatío: “Se está calentando cada vez más la pelea, se veía venir desde hace varios años por la rivalidad y creo que la gente mexicana, latina, toda la gente del boxeo va a disfrutar de esta pelea”, dijo Canelo.

En charla con la cadena ESPN, Canelo no vaciló al momento de cuestionársele qué tan seguro está de salir con el brazo en alto e hizo énfasis en una declaración del Junior que no le ha escuchado más.

“Claro que sí, estoy muy seguro, él decía que me iba a noquear en 8 rounds, no lo ha dicho ahora que estamos en gira de prensa. Dice que me iba a noquear en 8 rounds, que me va a ganar y muy confiado”.

CHÁVEZ QUIERE ALGO JUSTO

Cuestionado sobre el tema, el Junior se limitó a decir: “Tenemos que llegar a un acuerdo porque son diferentes bolsas. Si vamos a hacer la apuesta y de manera formal, hay que ver porque él dice que va a ganar cuatro veces más que yo”.