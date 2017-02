La Volpe se enteró de la salida de Sambueza por la prensa

Ricardo La Volpe revela que la directiva del América no le avisó que Rubens Sambueza saldría del club rumbo a Toluca y que se enteró a través de la prensa.

Según información de ESPN, el futbolista le expresó sus deseos de salir durante el Mundial de Clubes de Japón pero él le explicó lo que representaba para las Águilas por lo que deseaba que se quedara en el club.

“Hasta ahí llegué en Japón, hasta ahí supe y yo me fui un día de vacaciones y me entero a través de la prensa que se fue a Toluca. Lógicamente era una baja importante”, explicó La Volpe.

De igual forma, Ricardo comenta que se intentó suplir la baja de Sambueza pero la directiva no encontró hasta que ficharon a Cecilio Domínguez; sin embargo, aclara que no da lo que daba el argentino.

“En características no porque no trajimos a ese volante creativo con la inteligencia de Sambueza. A mí me dolió más que (la salida de) Osvaldito (Martínez)”, agregó.