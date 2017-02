Afición de Tigres podría cancelar "la invasión" al Estadio Azul

Tras los hechos en Veracruz y la audiencia en la Federación Mexicana de Futbol, la directiva de Tigres se reunió este miércoles con el líder de los Libres y Lokos, Samuel Reyes, en donde les señalaron los puntos en los que pudieron haber controlado la bronca en el Pirata Fuente.

Además, les pidieron revisar a Libres y Lokos la invasión al estadio Azul que está programada para el próximo 18 de marzo, y ver qué tan prudente era cancelarla, aunque dependerá de la resolución que dé la FMF.

“Fue para señalarnos los puntos que ellos creen que pudimos haber controlado, es difícil estar ahí entre el mar de gente y no saber quién te está pegando o ayudando y quien no, pidieron que tuviéramos un poco de inteligencia para manejar las cosas.

“Pidieron revisar la invasión al estadio Azul y ver si era prudente cancelarla. Dependiendo de la resolución y los puntos, a lo mejor y sí, tampoco queremos que nos vean como un cáncer o como algo malo, lo único que queremos es apoyar al equipo y nos dijeron que esperáramos la resolución de Veracruz”, dijo en entrevista para Mediotiempo.

Y es que también está el hecho de que equipos como Santos, Veracruz y Necaxa quieren vetar a la barra auriazul, y aunque no sabe cómo podría aplicar, consideró que sería injusto.

“No es que me conste, pero tengo entendido que Aguascalientes, Santos y Veracruz; no sé de qué forma, no sé cómo aplique, si es en base a los deseos de pocos o tiene que ser un consenso, pero sería injusto, porque no es que la gente este peleando como tal. Ese día habíamos 180 barristas y si hubiéramos sido un grupo preponderadamente violento, hubiéramos estado peleando 180 personas, no las cinco o seis que aparecen ahí”, señaló.

Además, mencionó que en el mundo de las barras hay cosas positivas y son conscientes de las áreas de oportunidad que tienen, y pidió que la gente no se vaya con juicios simples, ya que no es la finalidad el ir a pelearse a los estadios.