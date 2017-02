Para el Atlas no hay más opción que vencer a León

Todavía duele al Atlas la derrota del Clásico Tapatío. Por eso este sábado, al presentarse ante su afición nuevamente, los Zorros no quieren fallar. Contra León, asegura Rodolfo Salinas, se debe ganar sí o sí. El fin de semana anterior, la escuadra tapatía derrotó de visita al Cruz Azul. Ahora quiere repetir, pero en casa.

“Se ganó de visita, ya teníamos mucho tiempo sin hacerlo. El equipo, con esfuerzo, también de visita puede ganar. De local tenemos una ventaja muy importante a pesar de que perdimos el Clásico. No se pueden dejar ir mas puntos de local. El clásico era importante para la gente y para nosotros. No se dio, pero no podemos vivir del pasado. A muchos nos sigue doliendo ese partido, pero hay revanchas. Asumiremos la responsabilidad para que no nos vuelva a pasar. Tomaremos esa derrota de forma madura”, explicó Salinas.

A media semana, anotó un gol en la victoria sobre Puebla, por 2-1 en la Copa MX. Ahora, espera que ese impulso motivacional se refleje ante los Panzas Verdes. “Este triunfo nos sirve para tomar ánimo. Buscaremos ganar y gustar. La gente está acostumbrada a que el Atlas tenga partidos espectaculares. Esperemos que el próximo sea redondo, para sanar un poco la herida que nos dejó el Clásico. Contra León tenemos que ganar sí o sí”, sentenció.

Levanta la mano

Por otra parte, dijo no desesperarse y continuará en la lucha de quedarse con un puesto en el primer equipo. Con el gol del miércoles frente al Puebla, Rodolfo Salinas levanta la mano para buscar la titularidad con el Atlas.

“Los minutos que tenga, ya sea en Copa o Liga, siempre trato de aprovecharlos. Debo ser profesional y trato de demostrar que puedo estar cuando se me necesite. En mi carrera siempre he sido así. Asumo cada partido de la mejor forma, a veces me va bien otras no ta bien, pero siempre con esfuerzo. Se me dio un golm pero ahora viene otro partido y siento que también lo podemos ganar”, concluyó Rodolfo Salinas.

