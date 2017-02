Los “dimes y diretes” de La Volpe y Jémez, en el cartón del día

Con el Clásico Joven a la vuelta de la esquina, el estratega de las Águilas del América, Ricardo La Volpe se encargó de calentar el partido más atractivo de la Jornada 8 del Clausura 2017, tras llamar “vende humo” a Paco Jémez, actual entrenador de Cruz Azul.

“No me gusta hablar de los DT’s porque debo tener respeto, pero el “vende humo” siempre se nos puso en México, y me considero mexicano porque aquí me formé; entonces el “vende humo”, aseguró el estratega al ser cuestionado sobre la forma en la que trabaja su homologo.

Ante esta situación, el timonel de ‘La Máquina’ retó al ‘Bigotón’ a arreglar sus diferencias en privado.

“Si lo ha dicho, no lo sé, sé muy bien lo que está buscando y no lo va a encontrar, y si lo ha dicho lo invito a que se venga a un sitio escondido, donde no nos vea nadie, donde nadie nos interrumpa y que me diga lo que tenga que decir, creo que ese es un acto de valentía”, declaró Jémez.