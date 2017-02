Novak Djokovic participará en el Abierto Mexicano de Tenis 2017

El serbio Novak Djokovic participará por primera vez en su carrera en el Abierto Mexicano de Tenis 2017 después de que recibiera el ‘wild card’.

Raúl Zurutuza, director del torneo, dio a conocer que con el número dos del mundo participará en la edición de este año por lo que se garantiza la presencia de seis jugadores del Top 10, conformándose así el mejor cuadro en los 24 años de historia del AMT.

“Cuando vimos la posibilidad, no dudamos en ofrecerle la invitación. Pensamos que sería algo muy difícil, pero fue una grata sorpresa recibir su respuesta. Novak está muy entusiasmado por venir a Acapulco por primera vez y ser parte del mejor cuadro en la historia del Abierto Mexicano”, expresó Zurutuza.

Tras el anuncio oficial, Novak confirmó en su cuenta de Twitter que la próxima semana estará en Acapulco para jugar en el Abierto.

Los otros jugadores Top 10 que participarán este año son: Milos Raonic (4), Rafael Nadal (6), Marin Cilic (7), Dominic Thiem, David Goffin (10).

El AMT se llevará a cabo del 27 de febrero al 4 de marzo en Acapulco, Guerrero.

Great news! You'll see me back on court next week in Acapulco at @AbiertoTelcel Did you miss me? 😜 pic.twitter.com/3zBXTrDtnt

— Novak Djokovic (@DjokerNole) February 23, 2017