Partido de Chivas contra Toluca será gratis

El Clásico Nacional sin costo no fue todo por parte de Claro Video en su intento por compensar a sus usuarios, luego de que la transmisión del partido ante América presentara fallas, por lo que les regalarán un duelo más.

Clásico Nacional será gratis para quienes tuvieron problemas en la transmisión

El director de contenidos de América Movil, Elías Ayub, reveló que la plataforma tampoco cobrará el partido del Rebaño ante Toluca de la jornada 9 de la Liga MX.

“Quien contrató el Clásico x @ClaroVideoMx les informo que no solo no se les va a cobrar nada, les regalamos el prox partidoChivas Vs. Toluca”, anunció el empresario a través de su cuenta de Twitter.

Hay que recordar que fue el 18 de febrero cuando Claro Video intentó transmitir por primera vez el Clásico de Clásicos, sin embargo sus usuarios se quejaron debido a que no podían observar el encuentro.