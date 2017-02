Presentan cartel del GP México 2017; no habrá incremento en taquilla

¡Aquí el cartel de la #F1ESTA 2017! ¿Qué te parece? 🇲🇽🙌🏼🙌🏼🙌🏼 #2017 #F1 #mexico #MexicoGP #Mx #ilovemx

A post shared by Mexico Grand Prix (@mexicogp) on Feb 23, 2017 at 9:56am PST