Jugador de Cruz Azul llora tras ser abucheado en el Azul y le dan con todo en redes

Sus acciones tanto fuera como dentro de la cancha le han traído consecuencias a Rosario Cota: el rechazo de la afición de Cruz Azul, por lo que luego de los abucheos en el Estadio Azul, el canterano cementero no pudo evitar las lágrimas.

Es por ello que el estratega de La Máquina, Paco Jémez, estalló contra la afición celeste y calificó como una ‘putada’ su actitud hacia el joven jugador, quien además fue expulsado durante el partido de Copa que Cruz Azul ganó 2-0 a Querétaro.

“Lo que alguien se ha encargado de hacer con él, es una auténtica putada”, apuntó el timonel español en conferencia de prensa, luego de que los abucheos hicieran retumbar el inmueble de la Colonia Noche Buena cada que Cota tocaba el esférico.

“Me duele ver a Cota llorando, a él que siente cCruz Azul. Lo que he vivió en el campo me parece una cosa tristísima, de hacerle eso a un chaval, él no ha hecho nada para ganarse la animadversión”, añadió.

No obstante, además de sus discretas actuaciones en el terreno de juego, Rosario Cota se ganó el rechazo de los seguidores de La Máquina luego de que la semana pasada circulara en redes un video donde se ve que le avienta la camiseta a un aficionado en una firma de autógrafos, situación por la que el propio jugador se disculpó después,

VIDEO: Evidencian desplante de canterano de Cruz Azul con un aficionado

“Un video no puede hacer tanto daño a Cota, es un chico extraordinario, un chico que vive solo para Cruz Azul. Entiendo que se pueda interpretar una imagen, pero que se haga un campaña me parece una cosa tristísima. A la afición, aunque el chico se haya equivocado, creo que lo más bonito en esta vida es perdonar”, insistió Jémez.

“Lo que necesitamos es ayudar y no hundirlo, hoy no estoy contento con ese aspecto. Creo que con Cota se están equivocando, el chico no se merece el linchamiento al que se está sometiendo”, sentenció el estratega.

Sin embargo, en redes sociales también le ‘llovió’ duro al canterano, pues los seguidores reprocharon por completo su actitud.

¿Recuerdan a Rosario Cota, el canterano que 'despreció' a un fan? ¡Tsss! Jémez así lo defendió – lalofut — Eduardo Toledo (@EduardoTool) February 23, 2017

Hay mi vida.. Rosario Cota salio llorando ayer cuando lo expulsaron.. y Nosotros lloramos cada que mandas un "centro" .. pinche Huerco Meco — Charly Cuellar[(+)] (@charlye_cuellar) February 23, 2017

"Hoy dormiré como dios me trajo al mundo: LLORANDO". – Rosario Cota. — Jesús Espinosa (@Soy_UnTeto) February 23, 2017

Ese Rosario Cota un crack del Cruz azul pic.twitter.com/6oFQELWvu4 — Christian vidal (@cristian4605) February 23, 2017