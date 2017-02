VIDEO: Suspenden partido por conflicto entre televisora y YouTube

Coritiba y Atlético Paranaense debían enfrentarse en la Jornada 5 del campeonato de Paraná, Brasil; sin embargo, el juego nunca arrancó por un desacuerdo con la televisora O Globo y YouTube.

Cuando los jugadores de ambas escuadras ya se encontraban en el campo para dar inicio al duelo, el árbitro Paulo Roberto Alves recibió la orden de la Federación Paranaense de Futbol (FPF) de no iniciar el duelo ya que se debían respetar los derechos de transmisión y no emitir el encuentro a través de internet de forma gratuita.

Mientras los jugadores de ambos equipos se encontraban en el campo realizando movimientos de calentamiento, el director de marketing del Atlético Paranaense, Mauro Holzmann, explicó en YouTube que tanto ellos como el Coritiba no aceptaron la “limosna” que la filial de O Globo, ‘RCP’, les ofreció, por lo que decidieron transmitir el duelo en la plataforma de videos y en Facebook Live.

“Atlético Paranaense y Coritiba no vendieron sus derechos por la limosna que ‘RPC’ (filial de O Globo) nos quiso dar. Y hoy nosotros queremos hacer la transmisión de forma gratuita por Facebook y por Youtube. La Federación, arbitrariamente, quiere que saquemos nuestra transmisión, que no es de ninguna TV. Entonces no va a haber partido.

Pido disculpas a las dos hinchadas. Los entrenadores están de acuerdo”, fue lo que dijo el directivo del ‘Huracán’.

Tras las palabras de Holzmann, los jugadores de ambos equipos volvieron a salir al campo de juego agarrados de la mano y se dirigieron al círculo central de la cancha.

Los jugadores de Atlético Paranaense y Coritiba se negaron a jugar porq la Federación Paranaense no le permitió pasar el partido en @YouTube pic.twitter.com/nC3buIEtaC — Jorge ⚽🎾🏀 (@jorgebuamden) 20 de febrero de 2017

