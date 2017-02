¡Ya se armó! Paco Jémez reta a La Volpe a arreglar sus diferencias

Paco Jémez se enganchó en la polémica que inició el entrenador del América, Ricardo Antonio La Volpe, quien en días pasados aseguró que el español era un “vende humo”.

¡Calienta el Clásico Joven! Ricardo La Volpe llama “vende humo” a Paco Jémez

Este miércoles durante la conferencia , después de la victoria ante Querétaro en la Copa MX, el estratega español invitó al entrenador de las Águilas a arreglar sus diferencias como lo hacen los hombres, el sábado en el Estadio Azteca.

“Si lo ha dicho, no lo sé, sé muy bien lo que está buscando y no lo va a encontrar, y si lo ha dicho lo invito a que se venga a un sitio escondido, donde no nos vea nadie, donde nadie nos interrumpa y que me diga lo que tenga que decir, creo que ese es un acto de valentía.

“Si él quiere entrar a un juego, quiere calentar el partido, si tiene algo nos vamos los dos solitos y ahí podemos arreglar nuestras diferencias como la arreglan los hombres”, sentenció el técnico de Cruz Azul, quien dijo no entender por qué ha estado en el ojo de la polémica desde que llegó a la Liga MX.

“No sé de qué me estás hablando. Yo qué he hecho, pero por qué tener la puñetera manera de meterse conmigo. ¿Tan importante soy que no pueden vivir sin mí? Soy una persona simple que viene a trabajar a un país. No sé cuál es el objetivo. No entiendo por qué darme la vuelta, hay un montón de entrenadores, ¿no la pueden tomar con otro?”, señaló.

Ya sobre el partido que tendrán este sábado en al Coloso de Santa Úrsula, Jémez consideró que tendrán que mostrar la misma o tal vez mayor intensidad de la que mostraron este miércoles en el juego ante Gallos Blancos.

“Al América no se le gana con cualquier cosa, se le gana haciendo las cosas realmente bien. Queremos los tres puntos, no solo por ser América, si no porque necesitamos los puntos”, aseguró.