VIDEO: Cancelan apuesta entre "Canelo" y Chávez Jr.

Mucho se ha especulado acerca de la batalla entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Julio César Chavez Junior, después de que ambos pugilistas acordarán apostar todo la bolsa de la pelea.

Sin embargo, en últimas horas ha circulado un video en donde se puede apreciar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez cancelar dicho acuerdo tras diversas declaraciones de ‘El César del Boxeo”, en donde asegura que no le gusta apostar, puesto que lo único que se deben jugares el honor y el orgullo.

“Yo estoy en desacuerdo con ello. Hablé con mi hijo y la verdad no estoy de acuerdo. No queremos el dinero de Canelo; la verdad, no nos interesa. Nos interesa el prestigio, nos interesa la gloria, el orgullo que es lo más importante en esta pelea”, destacó el ex pugilista mexicano en entrevista para ESPN.

Ante esta situación, Álvarez aseguró que dejaría en el olviso dicha apuesta por respeto a la leyenda del boxeo mexicano.

“Dejo aquí todo, por usted nada más. Pero soy un hombre y tengo palabra, pero su usted quiere, aquí queda”, finalizó Álvarez.

Cabe destacar que dicha que se realizará el próximo 6 de mayo en Las Vegas, Nevada.

