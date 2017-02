VIDEO: Lisa Zimouche, la chica que impresionó y ‘humilló’ a Ronaldinho

Lisa Zimouche logró lo que pocos jugadores hicieron en la cancha: sorprender con el balón al astro brasileño, Ronaldinho, e incluso se dio el lujo de hacerle un ‘caño’ luego de darle muestra de sus habilidades.

En su visita a su antiguo club, el Paris Saint Germain, donde dio el play de honor en el partido del PSG-Mónaco, el futbolista se encontró con la campeona de freestyle, quien lo retó con todo y su magia a dominar el balón como ella.

El incrédulo ‘Dinho’ aceptó los pases de la chica de apenas 17 años, no sin antes mirarla con asombro por sus suertes con la pelota, no obstante, al final tuvo que ‘comerse’ un ‘túnel’ de la chica, cuando el ex campeón del mundo ya se retiraba y ella decidió pasarle el esférico entre las piernas.

Aquí te dejamos el sorprendente video que el PSG compartió en sus redes sociales: