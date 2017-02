"Memo" Ochoa, dispuesto a jugar en Segunda División de España

A pesar de que Granada se ubica en el penúltimo puesto de la clasificación en España, Guillermo Ochoa ha tenido aceptables actuaciones siendo el ‘alma’ del equipo y, pase lo que pase al final de la temporada, el arquero mexicano consideraría quedarse en el club, siempre y cuando haya interés de la directiva por mejorar la plantilla.

La escuadra de Paco Memo aún guarda un viso de esperanza para mantener la categoría y, con 15 fechas por delante, se encuentran a sólo dos unidades de la zona de salvación. El préstamo del guardameta llega a su fin en junio próximo, pero podría negociar un nuevo contrato con los nazaríes.

“Si el dueño del equipo (Jiang Lizhang) invierte en buenos refuerzos para la próxima temporada, Memo consideraría quedarse en Granada aunque se vayan a Segunda División. Si ve que no hay interés por mejorar al equipo, sí consideraría salir”, aseguró una fuente cercana al cancerbero azteca.

Entre los planes de Ochoa no está para nada la posibilidad de regresar al futbol mexicano a corto plazo y actualmente está en espera de poder obtener el pasaporte comunitario europeo. El cumplimiento de los requisitos y entrega de documentos se hizo ya a la perfección, pero aún sigue aguardando.

“Memo no tiene el pasaporte aún, ya está todo el trámite, pero sigue esperando. Es muy burocrático el asunto. Espera que a finales de junio ya esté, pero no es nada seguro”, agregó.

El cancerbero de la Selección Mexicana dejó una buena impresión en Francia durante su paso por el Ajaccio, y el balompié galo podría ser una opción más para continuar su aventura en el Viejo Continente a partir del próximo verano.

Él trata de estar tranquilo y, por ahora, poner todas sus energías en la salvación del Granada. La próxima prueba será contra Athletic de Bilbao.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV