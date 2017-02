Razones por las que los fans de "Chicharito" no quieren a Camila Sodi, su nuevo amor

Las críticas no dejaron de lloverle al delantero mexicano, Javier Hernández, luego de que saliera a la luz la relación amorosa que inició con la actriz, Camila Sodi.

Y es que el atacante del Bayer Leverkusen sorprendió con dicho amor, luego de que estuviera a punto de casarse con la periodista española, Lucía Villalón, para este verano.

Sin embargo algunos seguidores han coincidido en tres principales razones por las que están en desacuerdo con el noviazgo del delantero tapatío con la protagonista de ‘Niñas Mal’. Aquí te las dejamos:

Familia con Diego Luna

Una de las principales razones por las que critican al nuevo amor de ‘Chicharito’ es su pasado amoroso con el actor Diego Luna, con quien se casó y tuvo dos hijos.

@CH14_ mira que cambiar a un mujeron como @lucia_villalon por una que su mayor logro son los hijos que tuvo con Diego Luna, pobre de ti 😂😂😂 — Giss ɐʇɔǝsuı⚽ (@gisel_de_bravo) February 14, 2017

@CH14_ Le vas a dar un hermanito a los hijos de diego luna? — El zorro cabrón (@elzorrocabron) February 14, 2017

“@luzirlanda A los hombres les encantan las mujeres con hartos problemas y compliques por eso sale con Camila . Claramente él no amaba a la otra chica Lucía”

“@mnmamy Lo mas obvio es que la Tal camila sodi… (que ni idea de quien sea esta tipa) solo quiere hacerse famosa!!! Lo unico que se de ella es que es la mama de los hijos del Actorazo Diego Luna!! Pobre le urge fama a la tipa…como jugador seras bueno Chicharito,pero como “hombre” la verdad dejas mucho por desear!”

“@estrambotica_indirita es obvio que ella fue la interesada en que sus fotos en paris tipo “paparazzo” se publicaran en la revista. Ella gusta de ser la tercera en discordia. Anduvo con el actor Osvaldo Benavides, amigo de su ex esposo y el tipo la bateó porque prefiero seguir mantiendo la amistad con su amigo y ella diceeen hizo berrinche”

2.-Culpable de la ruptura con Lucía Villalón

Ni un mes había pasado de la ruptura con la periodista española, cuando el mexicano fue captado besando a Camila Sodi, es por ello que sus fans supusieron que la actriz fue la ‘culpable’ de que terminara con la conductora, con quien incluso ya tenía planes de boda para este año.

@CH14_ qe feo!!! 😡 tu ex sufriendo por tío y tu ya presumiendo a otra… Pobre Lucia y tan enamorados se veían! — Isabel Cristina (@IsaBelcrissRM) February 14, 2017

@CH14_ no puedo creer el descaro, acaso no te importa la humillación que le causas a una mujer que lo único que hizo fue amarte! Decepción! — M&M 🗺 (@MireMonge) February 14, 2017

@CH14_ lo que no es tener vergüenza… Te admiro como jugador en la cancha ,pero en el juego de la vida qué mala jugada le hiciste a Lucia👎🏻 — Sonia González Mtz. (@glez_so) February 14, 2017

@CH14_ pecho frío, que cambiar a Villalon por Camila Sodi, ni vela lo haría — Eduardo Mezquita (@EduardoMtz7) February 11, 2017

“@sessenolla Quien dió el chivatazo de las fotos??? Da que pensar…Tal vez ya la sodi quería facturar💰💰”

“@fachely_oly Muchas frasesitas don poco hombre , no que muy digno? Lo que le hiciste a tu ex no es de hombres”

3.- ‘Team Lucia Villalón’

Hay quienes nada más están en desacuerdo porque les gustaba más su relación con la periodista española, con quien parecía tener un amor de ‘cuento de hadas’ pues no dudaban en compartir sus momentos felices en redes sociales.

@CH14_ realmente hacías una hermosa pareja con @lucia_villalon yo ya los veía saliendo De la Iglesia muy enamorados x siempre lucia 😭 — Rossy Palomo (@rosapalomo3) February 14, 2017

“@jcesaravilam Con todo respeto pero estaba mejor Lucía.”

“@rorravargas Me rompiste el ❤ pobre de tu ex-realmemte se veía lindísimos juntos. Espero que todo resulte muy bien para ti. Ya que la mayoría de las veces siempre sucede que se deja lo más por lo menos.”