¡Se echa para atrás! La Volpe asegura que jamás criticó a Paco Jémez

Luego del reto del estratega de Cruz Azul a arreglar sus diferencias ‘como hombres’ el entrenador de América, Ricardo La Volpe, aseguró que jamás criticó el trabajo de Paco Jémez, pese a que lo llamó ‘vende humo’.

“Jamás critiqué al de Cruz Azul (Paco Jémez). Dan un ejemplo que los que vienen de Europa como que nos vienen a enseñar y yo dije ‘a mí nadie me vende humo. Yo no compro humo’… ¿qué es humo? Cuando me empiezan a decir que el desayuno a las 8 de la mañana antes de los entrenamientos.

Mira yo soy un técnico viejo, un técnico que confía en el jugador. A mí dame jugadores que hagan el dribling, que hagan la gambeta, a mí no me interesa si come bien o come mal”, advirtió el timonel de las Águilas en entrevista con ESPN.

Y es que el estratega argentino generó polémica hace algunos decías al asegurar que en México les gusta ‘vender humo’, lo cual ocasionó que el técnico español lo retara a arreglar sus diferencias ‘como hombres’.

“En México nos gusta vender humo, yo no creo en esas cosas del gimnasio, la alimentación, el desayuno, no creo en eso, para mí eso es vender humo. Es mi punto de vista, no quiere decir que tengo la razón”, señaló.