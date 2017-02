América vs. Cruz Azul, ¿a qué hora juegan la Jornada 8 del Clausura 2017?

Sus números en el Clausura 2017 advierten que podría ser uno de los peores Clásicos Jóvenes en la historia de los torneos cortos, pues ambos llegan muy lejos de zona de Liguilla: América recibe este sábado a Cruz Azul para saldar el compromiso de la jornada 8, a las 21:00 horas, en un duelo al que ambos llegan con la urgencia de ganar.

Este partido se transmitirá por Canal 2 y TDN.

Desde el Clausura del 2009 las Águilas y La Máquina no se enfrentaban estando fuera de los ocho primeros lugares; en aquella ocasión los de Coapa estaban mejor ubicados en la tabla y se impusieron 1-3 ante los cementeros en el Estadio Azul. Esta vez, de nuevo es el cuadro azulcrema el que ocupa una mejor posición, ya que se encuentra en el sitio 14 con siete puntos, aunque sólo uno más que el equipo celeste que se ubica en el lugar 16.

Las dos escuadras llegan al Estadio Azteca tras perder en la fecha anterior, ya que los locales sufrieron una derrota ante Chivas y los de La Noria cayeron en casa ante el Atlas.

Y aunque sus directivas no se han cansado de respaldarlos, el puesto de Ricardo de La Volpe en el banquillo azulcrema o el de Paco Jémez al frente de La Máquina podría estar en riesgo, pues ambos arriesgarían demasiado el boleto a la Fiesta Grande. Hay que recordar que el estratega argentino no dirigirá el encuentro desde la banca, pues cumplirá con su partido de suspensión tras ser expulsado en el Clásico Nacional.

Por otra parte, América no contará de nuevo con su goleador, Cecilio Domínguez, quien aún no se recupera de la lesión que sufrió en el hombro y la cual lo marginó también del duelo ante el Rebaño; tampoco podrá echar mano de Miguel Zamudio, quien fue expulsado en Guadalajara, no obstante podría recuperar a Bruno Valdez, quien ya se reincorporó al trabajo normal del equipo. Cruz Azul llega con arsenal completo en busca de repuntar en el torneo.