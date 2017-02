"Tuca" Ferretti se pone “melancólico” al recordar a Carlos Miloc

El estratega brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti se dijo intranquilo ante el paso que han tenido los Tigres de la UANL en el Torneo Clausura 2017 y señaló la urgencia de entrar en una racha de triunfos si desean llegar a la liguilla por el título.

“Me siento intranquilo, es el sentir de todos nosotros, no estamos haciendo las cosas que teníamos programadas y la intranquilidad y preocupación es normal, porque no somos inconscientes, somos profesionales y sabemos cuándo hacemos o no las cosas”, declaró.

El timonel expresó que su equipo debe trabajar y poner mayor atención en los encuentros, para conseguir mejores resultados del Torneo Clausura 2017 porque hasta ahora han dejado escapar puntos.

“Nos preocupa porque conforme estemos dejando puntos en el camino se aleja la oportunidad de calificar, era una oportunidad para acercarnos al octavo y al no lograr el triunfo nos quedamos rezagados y cuando pasan las fechas la cosa empeoran más y ves más lejos la posibilidad de calificar”, añadió el brasileño.

Por otro lado, Ferretti habló sobre el fallecimiento del ex técnico uruguayo Carlos Miloc y dijo que sin duda es un momento difícil para todo el club Tigres, además de que resaltó el hecho de que siempre los apoyó.

“Desde el 2000, he contado con el apoyo de don Carlos, que en paz descanse, ha sido un gran apoyo en todos los sentidos, de él y su familia, su esposa, con todos nosotros siempre tuvo demostración de cariño, afecto, apoyo, siempre que venía a los entrenamientos platicaba con todos, saludaba, nos traía regalos”, expresó.

Consideró que “es una cosa muy difícil, infeliz mente así es la vida, Dios lo tenga en su gloria porque ha sido un gran hombre que nos ayudó mucho en todos los sentidos, estoy agradecido con todo lo que él me apoyo en toda la estancia que he tenido en esta institución”.

