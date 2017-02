Dos victorias al hilo salvaron la cabeza del “Profe” Cruz

Su cabeza pendía de un hilo. Estaba a punto de caer. Después de la derrota frente a Chivas, en el Clásico Tapatío, los rumores de un despido tomaron fuerza. El técnico del Atlas, José Guadalupe Cruz estaba en peligro. Pero dos victorias consecutivas, ante Cruz Azul y León, le salvaron la vida. Ahora, respira tranquilo en el puesto.

El “Profe” tendrá mayor calma para trabajar. Corregir los errores siempre es más sencillo cuando se hace sin presión. Su cabeza estuvo a punto de rodar. Pero ahora, los Rojinegros se encuentran en zona de calificación y estratega seguirá en la banca del equipo.

“Para mí, el torneo sigue, no ha terminado luego de dos victorias, dos ceros atrás y más allá de las ausencias. Respeto mucho la opinión de la gente y los medios. Están en su derecho de pedir la cabeza de un técnico cuando se pierde. Es normal. Cuando se pierde, el malo es el técnico. El siguiente partido debemos buscarlo también cuidado las formas”, explicó Cruz.

“Cuando salgo a entrenar, todos los días, no pienso si me van a correr o no, si gano o si pierdo, si me mantengo una semana más o no. Vine con un proyecto. Duermo muy tranquilo, nada me quita el sueño, gane o pierda. Soy un mexicano que tiene algo que lo impulsa para seguir trabajando. Las victorias no me confunden, ni me hacen perder el piso”, añadió.

Se siente fortalecido

Es hombre de futbol. Sabe cómo se manejan las cosas en el negocio. “Las victorias fortalecen a todo mundo. En este deporte, sabes que hilvanas dos o tres jornadas sin buenos resultados y estás fuera. Pero esto no sólo es para el ‘Profe’ Cruz, es en todo el mundo. Acabamos de ver al campeón de Inglaterra (Leicester) y siete meses después de ser campeón su técnico (Claudio Ranieri) está fuera”, puso como ejemplo.

Y finalmente, aplaudió que su equipo ha sabido reponerse luego de perder el duelo del orgullo. “Se está recuperando la actitud, es la realidad. Estamos muy conscientes de lo que pasó con Chivas. Le damos ‘carpetazo’. Lo que ocurrió ese día es lo que no debe hacer un equipo profesional. Representamos a nuestra institución y miles de seguidores que no merecen eso. Con esto termino lo de Chivas. La actitud contra Cruz Azul y León fue muy importante. Es el camino que debemos seguir. Todavía podemos elevar nuestro nivel”, concluyó José Guadalupe Cruz.

