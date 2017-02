Estadio ‘Pirata’ Fuente recibe un juego de veto por violencia en sus gradas

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer las sanciones que recibió el Veracruz, los Tigres y Ricardo Ferretti por los hechos que se suscitaron en la jornada 7 del Clausura 2017.

Eugenio Rivas, presidente de la Comisión Disciplinaria, reveló que el Veracruz recibió un partido de veto al estadio Luis Pirata Fuente y una multa de 730 mil 743.20 pesos; por lo que los Tiburones Rojos deberán buscar otra sede para el encuentro con el Puebla de la fecha 10.

Por su parte, los Tigres sólo fueron multados con 150 mil 980 pesos y su técnico, Ricardo Ferretti, fue suspendido dos juegos y tendrá que pagar 164 mil 568 pesos.

De acuerdo a los artículos 50 y 51 del reglamento de sanciones, el equipo local (Veracruz) es el responsable de la seguridad en e estadio y debe contar con la fuerza pública y privada necesaria para guardar el orden.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, reconoció que no se establecieron los protocolos de seguridad necesarios durante el juego entre Veracruz y Tigres.

“Todas las partes debemos ser autocríticas. En la Liga MX no se aplicaron los protocolos. Los clubes no tomaron las medidas pertinentes. El club local no tomó las medidas necesarias, los elementos de seguridad no eran suficientes”, expresó Bonilla.

También se dio a conocer que el Club tiburones se comprometió por escrito a mejorar sus protocolos de seguridad y a capacitar a su personal de seguridad.

Por otro lado, el presidente de la Liga aceptó que no pueden actuar sobre entes (gritos de animación) que no están afiliados a la FMF. Y que el hecho de sancionar a un club con varios juegos de veto no “ayudará a cambiar la actitud de esos pseudo aficionados”.

Eugenio Rivas explicó que de igual forma se le hizo un seguimiento a André-Pierre Gignac, señalado por provocar a los seguidores de los Tiburones; sin embargo, determinaron que no existió ninguna actitud sancionable. Y que el castigo que le fue impuesto al técnico de los Tigres fue por faltarle el respeto a la autoridad y a la afición contraria, aunque dijo entender los momentos que vivió Ferretti.

Por último también informaron que el Morelia se hizo acreedor a una falta por la botella que lanzaron, desde las tribunas, a Rubens Sambueza, del Toluca.