La FIFA podría dejar a EU y Mexico sin el Mundial por culpa de Trump

Estados Unidos se podría quedar sin albergar la Copa del Mundo del 2026 por culpa de Donald Trump.

Al parecer la FIFA ya advirtió al presidente de EU que si continúan con sus políticas antiinmigrantes el máximo organismo rector del futbol se llevará el Mundial a otro lado.

“Si quieren organizar la Copa Mundial de 2026, Estados Unidos debe prestar atención a la política del país”, declaró al New York Times Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA.

Ceferin señaló que el problema es que los jugadores no puedan entrar a territorio estadounidense. “Si los jugadores no pueden visitar el país debido a las decisiones políticas o decisiones populistas, entonces la Copa del Mundo no podrá disputarse allí”, explicó

En caso de que Trump mantenga sus políticas y la FIFA no permita que Estados Unidos albergue el Mundial 2026, afectaría a México ya que se maneja la posibilidad que la candidatura fuera conjunta entre los dos países y Canadá; ya que para esa edición participarán 48 selecciones.