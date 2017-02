Kate Upton revela que Verlander no le cumple cuando hay juego

La modelo Kate Upton perdió el pudor y reveló que su novio Justin Verlander no la atiende cuando tiene juego con los Tigres de Detroit de la MLB.

“No hay sexo antes de un partido. Absolutamente nada. Y luego, lo que averiguo es, si él jugó muy bien, no hay sexo después (del juego) tampoco. Esos días acaba muy agotado y me corta el rollo totalmente”, declaró la estadounidense durante el programa de televisión ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen’

Al parecer a la modelo de 24 años no le gusta que su prometido no le cumpla y es por eso que reveló estos detalles del pitcher, quien por cierto ya se encuentra en pretemporada para el inicio de la nueva temporada de las Grandes Ligas.

Kate es una de las consentidas de los estadounidenses y actualmente se encuentra en aun gran momento al aparecer en la portada de la edición de trajes de baños 2017 de la revista sports Illustrated.

instagram.com/kateupton/

instagram.com/kateupton/

Sports Illustrated

Sports Illustrated

instagram.com/kateupton/

instagram.com/kateupton/

instagram.com/kateupton/

instagram.com/kateupton/

instagram.com/kateupton/

instagram.com/kateupton/