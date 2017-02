Matías Alustiza niega tener problemas con el “Profe” Cruz

El sábado pasado, Matías Alustiza, delantero del Atlas, tuvo una actuación redonda. Ingresó de cambio para el segundo tiempo, contra León. En cuestión de minutos, resolvió el encuentro con un gol y una asistencia. Le dio a su equipo los tres puntos gracias al 2-0 en el Estadio Jalisco. Pero venir desde la banca no le agrada tanto.

Como cualquier futbolista, su deseo es ser titular. Pero desde que hizo “berrinche” en Puebla, al salir de cambio, es suplente. El técnico José Guadalupe Cruz le ha quitado el puesto en el 11 inicial. Pero el propio “Chavo” niega que exista algún tipo de problema con el entrenador rojinegro.

“No hay nada que aclarar. Lo que pasó ya pasó. Cuando me tocó ofrecer disculpas por una equivocación, lo hice. De los errores también se aprende, pero eso ya quedó en el pasado. Estamos todo muy bien y siempre a sus órdenes para cuando me necesite”, explicó Alustiza. De esa forma, acabó con los rumores sobre un posible rompimiento en el vestidor de los Zorros.

Luego del estupendo partido que dio frente a los Panzas Verdes, los aficionados del Atlas piden su titularidad. Sin embargo, el argentino naturalizado mexicano sabe que nada es seguro en el Atlas. Y por eso, se dice listo para cualquiera de los escenarios que esté por venir.

“Tengo que hacer mi trabajo y cuando el ‘Profe’ me necesite, estar ahí. Como me tocó hacer gol el sábado, tengo el derecho a buscar el puesto (titular), igual que todos mis compañeros. A veces me va tocar y a veces no. Cuando no me toque (estar de inicio), debo entrar de cambio y tratar de hacer lo mismo que hice contra León”, aseveró el “Chavo”.

La banca no le gusta

Es un hecho que venir desde la banca no es de su agrado. Pero mientras no recupere el puesto, tendrá que aguantar la situación. “A veces sí cuesta trabajo, porque es difícil entrar al ritmo que está el partido. Pero bueno, por suerte me tocó anotar y dar una asistencia para el segundo gol. Ahora ya a pensar en la Copa MX del miércoles”, finalizó Matías Alustiza.

