Oswaldo Alanís pide a Chivas que la catástrofe no se repita

Cuando se tiene ventaja de dos goles y al final se pierde el partido, hay frustración. Pasado el coraje, llega el tiempo de encontrar las razones. El Guadalajara todavía no tiene muy claro lo que le pasó en Chiapas. Pero duele la derrota por 4-3 ante Jaguares. Y el defensor Oswaldo Alanís pide que no vuelva a ocurrir una catástrofe como esa.

Chivas había hecho un primer tiempo prácticamente perfecto. Con buen futbol, dominó por completo. Reflejó esa superioridad con un 2-0 en el Estadio Víctor Manuel Reyna, donde nunca ha ganado un partido de temporada regular. En el arranque del complemento, 10 minutos bastaron para que los locales le dieran la vuelta.

“Habrá que encontrar la explicación y analizar bien cómo fue el segundo tiempo. Se debe aprender de lo que se está haciendo, de los aciertos y los errores. Pero que no vuelva a suceder porque es algo que no debe pasar en Chivas. No lo debemos permitir”, sentenció Alanís.

Adiós a la cima

Por algunos minutos, el Guadalajara soñó con trepar a la cima de la clasificación. La victoria parcial en Tuxtla Gutiérrez le permitía llegar a 17 puntos. Con eso, se ubicaría en primer lugar del Torneo Clausura 2017. Pero el caos llegó. Y en lugar del sitio de honor, el Rebaño Sagrado regresó a la Perla Tapatía con una derrota vergonzosa.

“Se nos escapó (el liderato), era para lo que estábamos trabajando y tratando de conseguir, desafortunadamente así es el futbol y ahora hay que seguir adelante”, añadió el zaguero central.

Finalmente, dejó entrever la posibilidad de que el equipo se haya relajado luego de 45 minutos muy buenos. “Hay que poner atención a todos los detalles y no pensar en echar campanas al vuelo con cualquier resultado. Debemos hacer una valoración. Es difícil por lo que se siente haber perdido de esta manera. Más por el funcionamiento que se tuvo en el primer tiempo y lo que creíamos que podíamos haber hecho en el segundo”, concluyó Oswaldo Alanís.

