Villalón revela el increíble motivo por el que ‘Chicharito’ canceló la boda

La periodista española, Lucía Villalón, confesó al fin uno de los motivos que le dio el delantero mexicano, Javier Hernández, para terminar su relación y cancelar la boda: quería estar solo.

Así lo reveló para la revista ‘Hola’, la bella reportera, quien se dijo sorprendida luego del motivo que le dio el atacante del Bayer Leverkusen, quien tan sólo unos días después de terminar su relación fue captado besando a la actriz mexicana, Camila Sodi.

Camila Sodi buscó a ‘Chicharito’ cuando aún estaba comprometido

“Me dijo muchas cosas… que evidentemente quedan entre nosotros. Lo último que me dijo me sorprende hoy en día… que quería estar solo”, confesó la periodista.

Asimismo, aseguró que el ex jugador del Real Madrid la esperó con la noticia en Alemania, luego de que ella volviera de España tras estar hospitalizada por dos neumotórax, el 14 de enero.

“Cuando me dieron permiso para volar; el 14 de enero volví a nuestra casa en Alemania a hablar con él de todo lo que había pasado, y ahí terminó la relación.

Por otro lado, lamentó que los sacrificios para mantener su relación amorosa con ‘Chicharito’ hayan sido en vano, pues asegura que sacrificó mucho por él.

“Sacrifiqué muchas cosas, sí. Me fui a vivir a otro país, dejé a mi familia y a mis amigos y traté de amoldar mi trabajo para poder pasar más tiempo en casa con él”, apuntó.

Lucia Villalón habla por primera vez sobre su rompimiento con el Chicharito

“Cuando quieres a alguien de verdad, estás dispuesto a darlo todo por esa persona. Estoy muy orgullosa de lo que he hecho. No me arrepiento de absolutamente nada”, sentenció.

“Chicharito” dejaría al Bayer Leverkusen por Camila Sodi