Atlas buscará ante Zacatecas el boleto en la Copa MX

Ya no hay mañana para el Atlas en la Copa MX. Si quiere seguir con vida, deberá derrotar como visitante a Mineros de Zacatecas. El último partido de la fase de grupos se disputará este miércoles a las 21:00 horas. Para los Zorros ese es el único camino para continuar en el certamen.

“Vamos a Zacatecas con la intención de ganar con amplia ventaja para clasificar con el primer lugar del grupo. Queremos hacer un buen partido y sacar un triunfo porque queremos asegurar el pase, no depender de nadie. Interesa mucho este torneo, porque también da mucho. Ya me tocó aquí llegar a una Final y quisiera jugar otra”, explicó el atacante Jahir Barraza.

“Dejamos ir puntos al principio y hemos estado logrando resolver el último partido con triunfo. El partido estará complicado, Mineros es un gran equipo. Está peleando el liderato en la Liga de Ascenso y en la Copa no va a regalar nada. Vamos con la intención de hacer un gran juego, muy intenso para sacar los tres puntos”, añadió.

Durante los últimos semestres, Jahir Barraza ha respondido con buenas actuaciones en la Copa MX. Incluso, es el mejor anotador del certamen, desde su reaparición. Pero nada de eso ha sido suficiente para ganarse un lugar. En la Liga MX, sigue condenado a la banca.

“Me ha tocado la misma historia, un poquito. Creo que tengo que estar tranquilo porque he hecho bien las cosas y no desesperarme. Sería lo peor que podría hacer yo. Son decisiones del cuerpo técnico. A mí como jugador me toca respetarlas y seguir trabajando. Los minutos que he tenido en la cancha lo he hecho bien. Espero continuar haciéndolo así para ganarme la confianza del ‘Profe’ Cruz”, añadió.

No pierde la esperanza

Tan mal le ha ido, que en uno de sus mejores torneos, fue relegado. Contribuyó a que Atlas llegara a una Final de Copa MX, pero no la disputó. El técnico de entonces prefirió utilizar a los titulares de Liga. Barraza sufrió por la decisión. “Comentaba de jugar otra Final porque también estando en la banca uno tiene un papel apoyando a los compañeros. Sí se sintió mucha frustración por hacer bien las cosas todo el torneo en Copa y en la Final no poder jugar”, reveló este martes.

Aseguró que, pese a todo, no pierde la esperanza. Sabe que marcar en el certamen copero es su única oportunidad. Sólo así, levantará la mano para ser tomado en cuenta. “Creo que para ganarme un lugar en la Liga, tengo que hacer las cosas excelente en Copa. Qué mejor que estar siempre en el marcador. Eso ayuda mucho”, finalizó Jahir Barraza.

