Eugenie Bouchard es eliminada en la primera ronda del AMT

La canadiense Eugenie Bouchard sigue sin encontrar su mejor tenis y su falta de consistencia le costó caro en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis, donde sucumbió en dos sets 6-7, 1-6 ante la croata Ajla Tomljanovic.

Después de un segundo semestre decepcionante en 2016 y un inicio de temporada irregular, Bouchard llegó a Acapulco con la intención de recuperar las buenas sensaciones, pero en lugar de eso se encontró a una rival que aprovechó su momento para dar la primera campanada del certamen.

Tomljanovic salió victoriosa de un primer set muy peleado y que representó un duro golpe para la canadiense, que se cayó anímicamente en el segundo y su rival le pasó por encima.

Bouchard se marcha de Acapulco con las manos vacías una vez más. En tres participaciones, su mejor desempeño fue en la edición 2014 cuando alcanzó los cuartos de final.

First win since 2015!@AjlaTom beats Bouchard 7-6(4), 6-1 for a spot in @AbiertoTelcel Second round! #AMT2017 pic.twitter.com/iQqY3byST3

— WTA (@WTA) March 1, 2017