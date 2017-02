Márquez asegura que el Sindicato de Futbolistas estará listo en dos o tres meses

El proceso continúa, no hay marcha atrás. El Sindicato de Futbolistas en México estará listo en dos o tres meses. Y según su líder, el veterano Rafael Márquez, será un movimiento pacífico. Buscará la cooperación de los directivos, no quiere confrontación con los dueños.

“Va muy bien. Ya pude reunirme con algunos de los capitanes tanto de Liga MX como del Ascenso. Quedaron muy contentos con el proyecto. Sigue en borrador. Ya pudimos hablar con las autoridades de la Federación y están también contentos. Es algo que tenemos que hacer en conjunto. Tenemos que poner parte, tanto jugadores como directivos para armarlo”, explicó Márquez.

“No se trata de que sea algo que nosotros llegamos y queremos, sino que también sea de aquella parte. Así podremos llegar a un diálogo constructivo y armar todo esto. Va muy, bien estamos en tiempo y es muy probable que en dos o tres meses se pueda dar esto”, añadió el capitán del Atlas.

Tomará en cuenta a los directivos

Lo que pretende es negociar de buena forma. La inclusión de las distintas dirigencias del futbol mexicano es importante. Sólo así, asegura Márquez, se conseguirá la unión que beneficie a todas las partes. Por eso el proceso debe ser en todo momento pacífico.

“¿Por qué incorporar al directivo? Porque ellos mandan. Son los que rigen en el futbol y tienen la última palabra. Esto es hacerlo pacíficamente, en conjunto. No es hacer una revolución o decir ‘aquí quiero esto y lo haremos porque quiero’. No, esto es algo que debemos hacer en conjunto. Pacíficamente es como lo quiero”, sentenció.

“Una cosa importante es que estoy yo al frente y me lo he ganado a pulso por lo que he logrado. Los jugadores que tienen un poco de miedo me respetan. Soy ejemplo para ellos, eso hace que tengan confianza. Del otro lado también, muchos dueños me conocen cómo soy. Eso también da pie a que haya diálogo directo para hacer esto en conjunto. Nos perjudicaríamos ambos si no nos ponemos de acuerdo. Eso no nos conviene ni a ellos ni a nosotros”, finalizó Rafael Márquez.

