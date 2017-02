Stiven Barreiro tuvo miedo de que lesión acabara su carrera

Tuvo miedo de que la lesión lo alejara del futbol, pero hoy el colombiano, Jaine Stiven Barreiro, está de regreso con el Atlas. No olvidará aquella noche del 17 de septiembre de 2016. Sufrió una fractura en el peroné de la pierna derecha. Y le ha costado más de cinco meses volver a las canchas.

Este martes, reconoció el temor que tuvo de no poder estar en una cancha nuevamente. “Sí, la verdad mucho… Esta temporada no volver a jugar se me hizo muy difícil, pero gracias a Dios estoy aquí en las mejores condiciones. Vamos poco a poco, no puedo decir que el sábado estaré a diez puntos, porque vamos paso a paso”, explicó.

Relató lo sucedido tiendo atrás. “Fue muy difícil. Era mi primera lesión que duraba tanto. Fue muy difícil. Gracias al apoyo de todos pude sobreponerme y estoy aquí con la mejor actitud. Cuando me lesioné, le dije al médico que no podía seguir. Sentía mucho dolor, intenté pararme, pero sentía un fuerte dolor que me impedía jugar. Fue muy triste. Llegué a casa después de ir al médico muy triste, pero tuve apoyo de grandes personas que me impulsaron a seguir adelante”, detalló Barreiro.

“Fue difícil. La verdad, había días que llegaba a casa y me ponía de mal humor. Peleaba mucho con mi mujer, con mis papás. La verdad, fue muy difícil. Uno como está joven (22 años), no logra asimilar bien las cosas. Fue una etapa muy difícil. La jugada en que me lesioné la vi una sola vez. Fue muy duro. Esa noche fue la peor que he tenido. Lloré mucho, estuve peleando con todo mundo. La verdad fue muy difícil esa noche”, relató el defensor del Atlas.

Recuperación prolongada

Se esperaba que estuviera listo en 12 semanas. Ese era el pronóstico. Pero la recuperación le tomó más de cinco meses. “Existieron muchas cosas que se complicaron. Todavía sentía molestia en la parte del tobillo. El peroné estaba muy bien, pero como duré mucho sin movilidad, el tobillo no podía arrancar porque sentía mucho dolor. Eso me explicaron los médicos. Como estuve mucho sin movilidad en el tobillo, sentía dolor y por eso se prolongó mucho la lesión”, aseveró.

El fin de semana pasado, ya pudo jugar con la categoría Sub-20 del Atlas. Así, de a poco recupera la confianza. “Fue muy emotivo para mí volver a jugar después de tanto tiempo. Me sentí bien. Fue un partido con los muchachos donde quería probarme a ver cómo me sentía y me sentí muy bien”, afirmó el zaguero central rojinegro.

La reaparición en Primera División no está lejos. Pero bromea con la posibilidad de que sea el próximo sábado ante Necaxa, precisamente el adversario contra el que se fracturó. “Creo que recordaría muchísimo la lesión contra ese rival. Espero no estar ahí en ese partido. En Colombia llama mucho la atención cuando te lesionas con un equipo y vuelves a jugar contra ese club, puedes volver a lesionarte. Esas son cábalas, pero estoy en la mejor disposición. Si el cuerpo técnico me requiere para ese partido, ahí voy a estar”, finalizó Stiven Barreiro.

