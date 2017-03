Chivas admite que golpe ante Jaguares lo dejó noqueado

Como si se tratara de un boxeador, Chivas terminó en la lona. El técnico del equipo, Matías Almeyda, reconoció que lo sufrido en Chiapas fue un duro golpe. El Rebaño Sagrado tuvo ventaja de dos goles y al final perdió por 4-3. El club no quiere que se repita una catástrofe de ese tamaño.

“Estamos todos de acuerdo que el segundo tiempo dejamos escapar un partido que estaba ganado. El primer tiempo había sido excelente por donde analices y el segundo estuvimos desconocidos. Puede suceder en el futbol. Pasó como en un combate donde un boxeador pega y lo noquea al otro. En eso que está noqueado le meten tres o cuatro golpes. Fue así: en cuatro minutos nos hicieron tres goles. No tuvimos tiempo de nada”, relató el técnico del Guadalajara.

“Ahí se hace autocrítica del por qué de cada gol, por qué no pudimos frenar el partido en ese momento. Es todo un aprendizaje, tenemos un equipo joven, con mucha gente de corta edad y corta carrera. Es la mitad del torneo y puede pasar, ojalá no pase nunca más. Pero no se puede borrar todo lo bueno que ha hecho el equipo por un momento pésimo. Hay una virtud del rival, además de desconcentración y errores nuestros”, añadió, después del entrenamiento de este miércoles.

Rescata lo positivo

Ahora, después de nocaut que significó esa derrota, busca el lado positivo. “El del otro día fue partido atípico porque fueron 10 minutos terribles, pero no ha sido así todo el campeonato. El primer tiempo fue magnifico y luego 10 minutos desastrosos, es futbol. Nosotros salíamos a buscar el liderato y al minuto ya éramos líderes. Esa mentalidad me gusta. Debemos trabajar en lo que pasó esos minutos del segundo tiempo, que realmente cometimos muchos errores”, aseguró Matías Almeyda.

Y aplaudió el que Chivas haya respetado la idea futbolística. Sin recurrir a “marrullerías” para que el tiempo transcurriera mientras tenía ventaja. “Lo saco al jugador que tire la pelota fuera o que se tire al suelo a hacer tiempo. Nosotros jugamos. Nuestro equipo juega, propone. Sí, tenemos errores, pero si algo destaco de este equipo es la humildad, entrega y el deseo de seguir creciendo. Me incluyo en los errores, porque acá la autocrítica es de todos. Por ahí escuchaba ‘Almeyda cómo no cambió’. Y cómo voy a cambiar si todo fue en tres minutos… cómo hago para cortar el partido”, concluyó.

Contenido relacionado: