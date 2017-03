Jonathan Fabbro acepta disculpas de Jair Pereira

El delantero de los Jaguares de Chiapas, Jonathan Fabbro, aseguró que Jair Pereira no es un jugador mal intencionado. Reveló que recibió una llamada del futbolista de Chivas y que aceptó las disculpas que le ofreció, luego de la agresión que le fracturó la nariz el domingo pasado.

Luego de ser sometido a una cirugía, el atacante abandonó este miércoles el hospital. Durante el partido disputado en el Estadio Víctor Manuel Reyna, sufrió la agresión que lo llevó hasta el quirófano. Pero reconoció que se trató de una jugada propia de este deporte.

“Hablé con Jair y me ofreció disculpas. Estuvimos hablando del contacto y por ese lado me quedo tranquilo. Él estaba preocupado cuando me llamó y le dije que se quede tranquilo. Le dije que era parte del futbol y que no pasaba nada”, reveló el jugador de los Jaguares.

Además, aseguró que no le alegra el hecho de que Jair Pereira haya sido suspendido por dos encuentros. Durante el duelo del domingo, el árbitro no se dio cuenta de lo sucedido. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria abrió una investigación y determino el castigo para el rojiblanco.

“En ningún momento pedí alguna sanción. No estaba al tanto, me enteré recién ayer que le habían dado una sanción. En lo personal, no la pedí, ni tampoco me pone contento porque es un colega. Fue una jugada en que él no quiso hacerlo y pasó. Ahora debo tratar de pensar en la recuperación”, sentenció Fabbro.

Que no afecte su ausencia

Por último, confió en que el equipo no resentirá su ausencia. Jonathan Fabbro estará fuera de las canchas más de un mes. El sábado, su equipo visitará al Cruz Azul, en un duelo que podría resultar trascendental en la tabla porcentual.

“No creo que afecte. Tenemos un equipo con jugadores que lo están haciendo muy bien. El que entre lo hará de la mejor manera o incluso mejor que yo. Por ese lado me quedo tranquilo porque tengo muy buenos compañeros”, finalizó.

