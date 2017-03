Matías Almeyda considera exagerado el castigo para Jair Pereira

La Comisión Disciplinaria castigó lo que el árbitro no vio. Tras la investigación, suspendió a Jair Pereira por dos partidos. La razón: la agresión que fracturó la nariz de Jonathan Fabbro, de Jaguares. Y el técnico de Chivas, Matías Almeyda, considera la que la sanción fue exagerada.

“Demasiado exagerado. Jair habló con la Comisión (Disciplinaria). Tengo la grabación de la explicación que dio. La jugada fue desafortunada en el momento que abre el brazo y le rompe la nariz. Pero en ningún momento creo que hay mala intención. De este caso se encarga ahora el secretario técnico (Jesús Hernández) y José Luis Higuera”, explicó este miércoles, en Verde Valle.

Reveló que el Guadalajara protestará en busca de que disminuya el tiempo de ausencia. “Obviamente. Sobre todo porque es Jair un jugador sin mala intención. Disputaron la pelota y salió lastimado el rival, pero son acciones que suceden en todos los partidos. Me llama la atención que cuando le rompieron la nariz en nueve pedazos a Ángel Zaldívar, nadie dijo nada. No pasaron ningún video… nada”, añadió el “Pelado”.

Para defender a su futbolista, Matías Almeyda afirmó que se trata de un jugador respetuoso. Aunque en su expediente reciente existe el antecedente de una expulsión por insultar al silbante. Pero el estratega rojiblanco asegura que hay peores casos en el futbol.

“Son diferentes personalidades. Hay quien reclama de una manera que por ahí puede ser exagerado, pero quizá le habla bien al árbitro. Entonces, hay que estar adentro. Por ahí, algunos pasan como ‘santitos’ y están ‘puteando’ al ‘arbitro. Hay que ayudarnos entre todos, pero también que esta comisión ayude a todos”, sentenció el entrenador rojiblanco.

No vio mala intención

Enseguida, detalló la acción por la que fue castigado Pereira. No vio mala intención. “Hay una disputa de balón. Son dos jugadores altos. Fabbro mete su brazo para ganar la posición y deja atrás a Jair. Él gira y no ve dónde está el balón. Cuando vuelve a girar da justo en la nariz, pero no hay codo. Yo jugué al futbol y metí codazos, uno se protege. Hay una demostración: que uno cierra el puño, ahí sí hay mala leche. Cuando no quiero que pase, sólo abro el brazo. Lo agarró mal. Hemos llamado a Fabbro, Jair fue y habló con él. Desgraciadamente el dañado, es Fabbro y queremos que se recupere pronto. Con lo que se juega Jaguares, lo quieren tener. Ahora, yo también quiero tener a mi central”, afirmó.

Pide leyes parejas

Por otra parte, Matías Almeyda su inconformidad por la manera en que se imparte justicia. Según su experiencia en México, no se trata de la misma manera a todos los equipos. Por eso pide que la ley sea pareja. Ese reclamo ya lo había hecho en el pasado. Confía en que por fin será escuchado.

“Las leyes deben ser parejas para todos en la vida. Si existen las leyes deberían cumplirse para todos. Es la realidad. Si el jugador nuestro tiene que pagar por algo que hizo, que lo pague. Si los expulsan por comportarse mal en la cancha, lo tiene que pagar. Previo a los partidos les hablo a los jugadores de los árbitros, les digo que no protesten. Pero veo que no hay una ley pareja. No tengo nada contra las suspensiones”, detalló el “Pelado”.

No se atrevió a denunciar una “persecución” en contra de Chivas, pero reiteró que la ley no se aplica igual a todos. “Es difícil hablar porque hay que ver cómo se juzga, quién lo juzga y cómo se interpreta… si hay mala intención o no. Vivimos episodios hace poco que fueron graves y le dieron una fecha (de castigo al Estadio Luis “Pirata” Fuente de Veracruz). Por ahí, se debe ser más parejos. Nosotros pedimos cuando contra León (el torneo pasado) que le quitaran la sanción a Salcido. Fuimos, reclamamos y no pasó nada”, finalizó Matías Almeyda.

