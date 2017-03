Niegan entrada a un bar a jugadores de la NFL por ser "demasiado negros"

Ahora que la NFL está de vacaciones, los jugadores aprovechan para despejar la mente y disfrutar de cualquier lugar que deseen conocer, por ello algunos elementos de los Santos de Nueva Orleans decidieron viajar a Londres donde sostendrán un partido en octubre por la campaña regular, pero se llevaron la desagradable sorpresa de que no los dejaron ingresar a un bar por ser “demasiado negros”.

Mark Ingram II, elemento de la NFL fue quien se encargó de publicar en Twitter la situación que al principio los dejó un tanto desconcertados, pues el concepto original que les dieron en las puertas del recinto fue “too urban”, lo que después fue traducido por algunas personas en redes sociales como “demasiado negros”.

Ante esta situación, los jugadores de NFL Vonn Bell (S), Sterling Moore (CB) y BW Webb (CB) también tomaron con humor los hechos sin caer en provocaciones y prefirieron continuar con su viaje por la isla dejando de lado el desagradable y extraño momento en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo.

Cabe señalar que en los últimos años la NFL le ha otorgado varios duelos de temporada regular a Londres, por lo que causa mayor extrañeza que hayan habido este tipo de actos discriminatorios en la capital inglesa.

We pull up to @CirqueLeSoir where we have reservations and this is what they tell us!! @SterlingMoore @TheVonnBell7 @burtleyc @OhGi_3Dawg3 pic.twitter.com/vfKGcqUmxQ

Thanks to everyone who has reached out to us! Stereotyping and discrimination are real in our world. Never let anyone define you! #TooUrban

— Mark Ingram II (@MarkIngram22) February 28, 2017