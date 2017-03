La verdadera razón por la que Osvaldo Martínez salió del América

Tras perder la Final del Apertura 2016 ante los Tigres de la UANL, las Águilas del América sufrieron una increíble reestructuración en su plantilla, en donde diversos jugadores emblema dejaron las filas de la institución americanista, uno de ellos el paraguayo Osvaldo Martínez.

Ante esta situación, el ahora futbolista de los Guerreros de Santos rompió el silencio y habló acerca de los motivos de su salida del conjunto de Coapa, en donde destacó que ya no se sentía valorado.

“Los cambios siempre son buenos, son para bien; porque cuando uno no se siente valorado tiene que buscar otro rumbo y yo ya no estaba jugado, necesitaba un cambio”, mencionó el ex de América en entrevista a Récord.

A pesar de su salida el futbolista paraguayo recordó su pasado azulcrema y aseguró sentirse afortunado por haber sido campeón y convertirse en parte de la historia de la institución.

“Yo me quedé en la historia de ese equipo ganador porque gracias a Dios me tocó ganar cuatro títulos y eso me pone contento, quedar en la historia de una institución”, agregó Martínez.

Cabe destacar que ‘Osvaldito’ formó parte de América de 2013 al 2016, etapa en donde se coronó como campeón en el Clausura 2013 y Apertura 2014; así mismo, en la Liga de Campeones de la Concacaf en 2015 y 2016.

LO MÁS VISTO DE PUBLIMETRO TV