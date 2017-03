¡Agarrón! "Terrible" Morales mienta la madre y llama pende... a comentarista de ESPN

Una tremenda discusión se desató en Twitter cuando el ex boxeador, Erick el Terrible Morales manifestó su malestar contra el comentarista de ESPN, Álvaro Morales, quien no se quedó callado y también soltó uno que otro comentario retador encendiendo los ánimos del famoso Terrible.

Y es que tampoco se dio a conocer con exactitud lo que derivó la acalorada discusión, pero por el primer tuit del Terrible es un hecho que algo tiene que ver con la pelea entre Saúl el “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr.

La pelea inició cuando Erick el Terrible Morales literalmente le mentó la madre al famoso periodista de ESPN, por ser un “pendejo amarra navajas. No mereces respeto”.

Por lo que Álvaro Morales le respondió de manera muy convencida: “¿Seguro de meterse conmigo, Champion?”, lo que enardeció aún más la postura del Terrible, quien siguió tachando al comentarista de falto de profesionalismo y de conocimientos en el mundo del boxeo.

Aquí les dejamos el video de la entrevista que Álvaro Morales le realizó a “Canelo” Álvarez y a “Julito”, a ver si ustedes descubren cuál fue la verdadera molestia del “Terrible”

A partir del minuto 7:00

Alvaro Morales de ESPN chingas a tu madre, eres un pendejo amarra navajas, no mereces respeto. #canelochavezjr @AlvaritoMorales

Me estás amenazando ? Una persona que no respeta mi deporte como lo puedo llamar ? La persona que no respeta su profesión como se le llama? https://t.co/zkglKJ7Jxv

— Erik Morales® (@terrible100) March 1, 2017