Jorge Vergara descarta comprar a equipo peruano

Mucho se ha especulado acerca de que Jorge Vergara, actual dueño de las Chivas rayadas del Guadalajara estaría interesado en adquirir al Club Universitario de Deportes de Perú; sin embargo, después de conocer la situación financiera de la institución, Vergara descartó realizar la compra.

“Lo que dije es que me echaría un clavado para informarme y ver cómo estaba y que sucedía, y ver si había posibilidades. Ya me informé y está de locos, 150 millones de dólares no lo valen muchos clubes en México. No es nada viable. Un club que valía originalmente 15 millones de dólares a 150 millones, está de locos, es pura deuda lo que tiene”, declaró el mandamás del chiverío en entrevista a ESPN.

Cabe destacar que Vergara tiene experiencia en clubes extranjeros debido a que en el pasado estuvo relacionado con el Deportivo Saprissa de Costa Rica (2011) y con Chivas USA, en la MLS (2014).

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV