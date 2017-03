Chapecoense despide a jugador que se salvo del avionazo

Polémico momento el que vive el Club de futbol brasileño, Chapecoense después hacer público el despido del jugador argentino Alejandro Martinuccio debido a unas “desafortunadas” declaraciones en redes sociales tras el empate ante Atlético Mineiro.



“Para despejar dudas y habladurías sobre mí, estoy al cien por ciento y no estoy lastimado. Son elecciones de estos grandes cambios y tengo que respetarlos”, escribió Martinuccio en su cuenta personal de Twitter.

Dichas declaraciones no fueron bien tomadas en el seno del conjunto brasileño, por lo que inmediatamente el director del conjunto de ‘Chapecó’, Joao Carlos Maringá externo su punto de vista.



“Ese tipo de comportamiento no tiene lugar en la reconstrucción del Chapecoense. Ése es mi mensaje. Martinuccio demostró que no está involucrado con nuestro proyecto. El atleta dice que está al cien por ciento, pero no fue lo que dijo a nuestros profesionales aquí. Es injusto poner bajo sospecha la credibilidad de esos profesionales al decir que no tiene nada”, declaró el directivo.



Ante esta situación, a través de redes sociales, el jugador hizo oficial su baja de Chapecoense: “Hoy termina un ciclo para mí”. Cabe destacar que el futbolista argentino se salvó del terrible accidente aéreo en donde murió gran parte del equipo, debido a una lesión.

Hoje termina um ciclo pra mim, e não quero me despedir sem falar muito obrigado a esos 3 caras… https://t.co/AxiqkhWCcQ — AlejandroMartinuccio (@FMartinuccio) March 2, 2017

