Chivas siente que es un equipo incómodo para los rivales

Por el futbol que practica y el intenso ritmo que sostiene, Chivas asegura que puede considerarse favorito para el título. Edwin Hernández asegura que el Guadalajara es un rival incómodo para cualquiera. Es capaz de fundir a cualquiera con su dinamismo. Siempre y cuando no sufra una catástrofe como la del domingo pasado ante Jaguares.

“Tiene que (ser favorito), porque venimos jugando bien. Hacemos buen futbol, tenemos mucha dinámica. Somos un equipo, no sé si favorito, pero sí que pesa, que es incómodo para el rival porque poco prestamos la pelota. Es dinamismo tenemos que mantenerlo. Hemos puesto la vara alta, hay buen nivel y es importante que retomemos la buena racha después de lo que pasó. Ya nos olvidamos de eso y ahora queremos un triunfo en casa”, explicó el “Aris”.

En las primeras partes, Chivas es un equipo que asfixia a sus rivales. La dinámica del equipo es difícil de igualar. Es producto del trabajo que durante año y medio ha realizado el plantel. La transformación comenzó con la llegada del técnico Matías Almeyda.

“Primero, debes tener un grupo que te dé esa dinámica y segundo, que los jugadores quieran también. Porque es difícil sacrificarse, correr, atacar todo el tiempo. Es un juego muy desgastante, pero eso hace que el equipo juegue bien, que todos pensamos lo mismo. Hay una conexión entre todos. Sabemos que al apretar, vamos todos, al defender, vamos todos y es difícil que los rivales aguanten ese ritmo”, detalló Hernández.

“En otros equipos no tienen la misma edad de jugadores que hay aquí. Por eso tenemos dinámica, somos jóvenes. Se presta para sacrificarse, correr. Es difícil mantener un ritmo así, otros equipos porque no tienen edad o no les gusta correr. Es difícil tener un grupo como Chivas, que todos vamos a la misma y entendamos lo que quiere Matías. Esto es difícil de conseguir. Estamos en un plantel donde, afortunadamente, jalamos todos para el mismo lado”, agregó.

Por los dos títulos

A pesar de la dolorosa derrota por 4-3 frente a Chiapas, el Rebaño Sagrado se mantiene en buena posición. En la Liga MX es cuarto de la clasificación. Mientras que en la Copa MX se ubica en octavos de final, donde enfrentará a Correcaminos. Edwin Hernández asegura que buscarán los dos títulos.

“Mira, no nos compromete de más, porque el único compromiso que tenemos es entre nosotros. Sabemos que jugamos cada partido para llegar a instancias grandes. Competimos para llegar a la Final siempre y estar en primeros lugares. No he tenido actividad en Copa, pero somos un equipo. Todos somos parte de las dos competencias. Qué bueno que hacemos bien las cosas allá y acá. Quiere decir que hay buena competencia y que el equipo va pelear por las dos cosas”, aseveró el “Aris”.

Antes de los 10 minutos fatales en Tuxtla Gutiérrez, Chivas soñó con ser líder de la clasificación. Pero la idea de estar ahí no quita el sueño al plantel rojiblanco. “No, la verdad que no. En lo personal, no me obsesiona estar en el primer lugar. Lo que me obsesiona es calificar y quedar campeón. El equipo pelea para estar en los primeros lugares siempre. Es ahí donde nos queremos seguir manteniendo”, finalizó Edwin Hernández.

